انقطاع المياه اليوم لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية توفر لمتابعيها كافة الخدمات التي يريدون معرفتها وسبب انقطاع المياه في العديد من المناطق، وفي السطور التالية نكشف لكم المناطق التي تشهد انقطاع في المياه اليوم الخميس، والسبب.

مناطق انقطاع المياه اليوم الخميس

تشهد عدة مناطق بالقاهرة اليوم الخميس انقطاع الخدمة مياه الشرب وهي (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا "عزبة الهجانة سابقا)

موعد انقطاع المياه اليوم الخميس

وعن موعد انقطاع المياه اليوم الخميس، تشهد المناطق المذكورة أعلاه انقطاع المياه من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة السادسة صباح غد الجمعة.

سبب انقطاع المياه اليوم الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع في المياه يرجع إلى أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي وعمل لحامات لخط 1200 مم.



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.