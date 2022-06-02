ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية العلمي والأدبي

ننشر لكم في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية العلمي والأدبي، التي من المقرر إنطلاقها يوم السبت الموافق 4 يونيو الحالي.



موعد بدء امتحانات الثانوية الأزهرية العلمي والأدبي

واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 - 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو الحالي، مادة واحدة في اليوم.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية العلمي والأدبي

ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في يوم مختلف عن طلاب القسم العلمي وتنتهي الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية العلمي والأدبي

يؤدي طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم في 13 يوما.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية العلمي

السبت 4 يونيو مادتي الفقه والتفسير

الاثنين 6 يونيو بمادة الديناميكا

الأربعاء 8 يونيو مادة القرآن الكريم

السبت 11 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية

الاثنين 13 يونيو الجبر والهندسة الفراغية

الأربعاء 15 يونيو الأدب والنصوص

السبت 18 يونيو الأحياء

الاثنين 20 يونيو التفاضل والتكامل

الأربعاء 22 يونيو النحو

السبت 25 يونيو الكيمياء

الاثنين 27 يونيو الاستاتيكا

الأربعاء 29 يونيو مادة البلاغة

السبت 2 يوليو مادة الفيزياء

الاثنين 4 يوليو التوحيد

الأربعاء 6 يوليو الصرف

الخميس 7 يوليو مادة الحديث



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الأدبي

الأحد 5 يونيو مادتي الفقه والتفسير

الثلاثاء 7 يونيو القرآن الكريم

الخميس 9 يونيو البلاغة

الأحد 12 يونيو الجغرافيا للمبصرين

الثلاثاء 14 يونيو النحو

الخميس 16 يونيو التفسير

الأحد 19 يونيو التاريخ

الثلاثاء 21 يونيو الفلسفة والمنطق

الخميس 23 الأدب والمطالعة والنصوص

الأحد 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزى

الثلاثاء 28 يونيو الصرف

الأحد 3 يوليو مادتى التوحيد والإنشاء

الثلاثاء 5 يوليو اللغة الأجنبية الثانية



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الاسلامية

الأحد 5 يونيو مادتي الفقه والحديث

الثلاثاء 7 يونيو القرآن الكريم

الخميس 9 يونيو البلاغة

الأحد 12 يونيو الجغرافيا للمبصرين

الثلاثاء 14 يونيو النحو

الخميس 16 يونيو التفسير

الأحد 19 يونيو التاريخ

الثلاثاء 21 يونيو الاقتصاد والحاسب الآلي

الخميس 23 الأدب والمطالعة والنصوص

الأحد 26 يونيو اللغة الأجنبية واختبارات التحدث

الثلاثاء 28 يونيو الصرف

الأحد 3 يوليو مادتى التوحيد والإنشاء

الثلاثاء 5 يوليو اللغة الأجنبية الثانية

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية 605 لجان على مستوى الجمهورية، كما ستتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل.