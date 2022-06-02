بلومبرج: 450 مليون دولار دفعتها فيليب موريس لشراء رخصة السجائر الجديدة

كشف موقع الشرق بلومبرج الاقتصادي، أن شركة فيليب موريس الامريكية اشترت رخصة السجائر الجديدة التى طرحتها مصر لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية بقيمة بلغت نحو 450 مليون دولار (نحو 8.3 مليار جنيه مصري وفقا لتقدراتهم.

ولم يكشف موقع "الشرق" مصادر معلوماته، وكيف توصل إلى تلك القيمة، على الرغم من عدم أعلى هيئة التنمية الصناعية نتائج مزايدة الرخصة ..

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وقال ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان، إنه حتي الان لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن الفائز برخصة السجائرـ مؤكد ان هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها الاعلان عن نتائج المزايدة وقيمتها.

وتابع “ إمبابي” لـ" الفجر"، “ لا اعلم مدي صحة الارقام المنشورة لان النتيجة النهائية لم تعلن بعد”

إعادة هيئة التنمية الصناعية طرح مزايدة رخصة السجائر بعد تعديل بعض شروطها في 7 ديسمبر 2021، بناء على اعتراض الشركات "بريتش أمريكان توباكو"، و"أدخنة النخلة"، و"المنصور الدولية للتوزيع" عليها، إلا أنها لم تتقدم لها إلا شركة المتحدة للتبغ المملوكة لشركة فيليب موريس.

وكان من المقرر أن تعلن هيئة التنمية الصناعية بناء على شروط المزايدة النتائج بحد أقصي 30 يوما من تاريخ موعد استقبال الطلبات في 23 يناير 2022، على أن تكون الشركة الفائزة هي من حصلت على حد اقصي 70% من درجات التأهيل.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان موافقة الجمعية العامة على السماح لمجلس الإدارة بالمساهمة في رأسمال شركة المتحدة للتبغ بنسبة 24% البالغ 100 مليون جنيه في حالة إذا تم الإعلان عن فوزها بالمزايدة رسميا.

و ينص اتفاق الشرقية للدخان مع فيليب موريس بشن الشركة الجديدة، إنه في حال تملك أي من شركات التبغ العاملة في مصر أو خارجها 10% من أسهم الشرقية للدخان، يحق لفيليب موريس شراء حصة الشرقية للدخان في "المتحدة للتبغ" بالقيمة الإسمية بالإضافة إلى 108 ملايين دولار يساوي 24% من قيمة الرخصة المسددة.