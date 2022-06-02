ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم

ننشر لكم في السطور التالية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، فهي من الكلمات التي تعد أكثر بحثًا خلال الساعات الماضية.

وازاد البحث من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، وذلك عقب الآنباء التي ترددت بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة القاهرة، مساء اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

منصة امتحانات مصر، توفر للطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة القاهرة، فمن المقرر أن تظهر مساء اليوم، أو صباح السبت المقبل.

سجل بياناتك الآن واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة



وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لطلابها، رابط للحصول على النتيجة وذلك عن طريق تسجيل حساب وستصلك النتيجة مباشرة عبر منصة امتحانات مصر





نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

جارِ عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من جمعها ومراجعتها، على مستوى 32 إدارة تعليمية، وإعلانها رسميًا مساء اليوم عبر الموقع الإلكتروني للمديرية فقط، وبشأن التنسيق؛ سيتم إجراء الإحصاءات اللازمة لتحديد تنسيق قبول الطلاب بالمرحلتين الثانوية العامة والثانوية الفنية، وفقا لمصادر مطلعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

وتنشر منصة امتحانات مصر، في هذا الموقع كل ما تريد معرفته بشأن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم أو رقم الجلوس محافظة القاهرة، ويمكنك معرفة النتيجة من خلال المنصة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

- اضغط هــنـــــــــــــا «رابط إعدادية القاهرة منصة امتحانات مصر»



الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، ماراثون الامتحانات انتهى منذ أسبوع في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة وعددها 32 إدارة تعليمية، فضلًا عن البحث الشديد منذ انتهاء الامتحانات حتى الآن عن أي معلومات تخص النتيجة أو موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة بالاسم



وعن إجمالي درجات المواد، عقب العديد من الأسئلة التي جاءت إلينا عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الرسائل عبر موقع المنصة، تنشر «امتحانات مصر» الدرجات التي تضاف إلى المجموع، وتكون درجات كل مادة كالتالي:

- اللغة العربية: 80 درجة

- الرياضيات: 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

- العلوم: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 60 درجة

«امتحانات مصر» تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة الآن عبر الاسم أو رقم الجلوس



وتؤكد منصة امتحانات مصر، لطلابها وأولياء أمورها، ظهور النتيجة مساء اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة القاهرة، رسميًا، متمنين دوام النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.