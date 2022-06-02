شركة إماراتية لإدارة المطابخ السحابية تطلق أعمالها رسميا في مصر

أعلنت شركة Grubtech، الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية،، عن توسعها داخل السوق المصري بافتتاح مقر رسمي لها، وذلك بعد قصة نجاح صنعتها في نحو 17 سوقا حول العالم، كما أعلنت الشركة عن تعيين أسامة حرفوش مديرًا للشركة مصر، ليشرف على الخطط التوسعية وتنفيذ استراتيجية الشركة في السوق المصري.

وتأسست الشركة الاماراتية عام 2019، وهي عبارة عن منصة تكنولوجية لإدارة المطاعم والمطابخ السحابية Cloud Kitchen، تمكنهم من ميكنة العمليات وإدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، كما تتيح أدوات للتسويق والمبيعات، وتحليلات مفصلة لبيانات المطاعم بما يساهم في خفض سرعة العمليات وخفض التكاليف.

وقال محمد الفايد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن مصر أحد أهم الأسواق في المنطقة، وذلك بسبب استمرار قطاع الأغذية والمشروبات في التطور والرقمنة، ووجود عدد كبير من المطاعم التي تخدم شريحة كبيرة من التعداد السكاني، مشيرًا إلى أن انطلاق أعمال الشركة في مصر يأتي ضمن خطة التوسعات التي تنفذها الشركة بضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى أن السوق المصري يضم آلاف المطاعم التي تقدم خدماتها عبر نظام التوصيل والدفع الإلكتروني باستخدام ماكينات الـPOS.

وقال الفايد "خصصنا 5 ملايين دولار لاستثمارها داخل السوق المصري حتى نهاية 2023، وسوف نتخذ من مصر مقرا إقليميا لتوسعاتنا بالقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، صرح أسامة حرفوش مدير فرع الشركة في مصر، إن الشركة لديها فرصة كبيرة للتوسع داخل السوق المصري بالتعاون مع العديد من شركاء النجاح من المطاعم وشركات توصيل الطلبات بمختلف أحجامها، مؤكدًا أن الحلول المبتكرة التي تقدمها تساعد المطاعم على خفض النفقات والإسراع في تقديم الطلبات بشكل سريع عبر منصة واحدة، فضلا عن توفير إمكانية تحليل البيانات التي تقدمها الحلول السحابية، ما يمكن العملاء من تحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم البناء عليها لتقديم أفضل تجربة يستحقها المستهلك المصري.