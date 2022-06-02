د.مصطفى ثابت يكتب: قناة Extra News والتطور المذهل

تابعت خلال الفترة الماضية التطور الكبير الذي حدث في قناة إكسترا نيوز الفضائية، وتحولها من قناة وليدة إلى قناة عملاقة، وأصبحت كمشاهد مصري وعربي لا أحتاج للذهاب إلى أي قناة أخرى لمتابعة أخبار العالم، من خلال المراسلين في جميع الأحداث، إضافة للمتابعة في منتهى الرقي وعلى أعلى جودة، إضافة إلى المستوى المتميز جدًا من المذيعين والمذيعات.

ويبدو أن هناك اهتمامًا بكافة التفاصيل، فحتى طريقة ارتداء المذيعين والمذيعات للملابس أصبحت في غاية الاحترافية، إضافة إلى أن مخارج الحروف والألفاظ لديهم، وطريقة قراءة النشرة، تُشعرك بأنك تشاهد قناة عالمية بمعايير عالية الدقة والجودة.

وبالإضافة إلى التطور الرهيب الذي شهدته القناة في العمل الإعلامي والتقديم التلفزيوني، فإن هناك تطور كبير في مجال الديجيتال، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنيات الحديثة للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين على هذه الوسائل، وهذا يؤكد على تطور عقلية القائمين على هذه القناة وتطور أفكارهم ومتابعة التكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلام، وعدم الركود عند الأمور التقليدية فحسب.

إنّ هذا يؤكد نجاح الدولة في إنشاء مشروع بديل للقنوات الإخبارية التي كانت تدمر الوعي المصري والدولة المصرية، وأصبح لدينا قناة عالمية، ونتمنى أن يستمر هذا التطوير المذهل، وإنشاء أكاديمية للتدريب في قناة إكسترا نيوز لإفراز عدد من المواهب لإثراء كافة القنوات الإخبارية الأخرى بالمواهب المختلفة.

وفي النهاية، أحب أن أوجه التحية لكل القائمين على هذا التطوير المذهل، والعاملين في كافة القطاعات، على تقديم قناة إخبارية عالمية بنكهة مصرية بشكل عصري رائع.