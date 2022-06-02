الليلة.. إنجي علي تستضيف المخرج بيتر ميمي في "أسرار النجوم"

تستضيف الإعلامية إنجي علي، فى برنامج "أسرار النجوم"، على راديو ومحطة نجوم FM، الساعة الثامنة مساءً المخرج بيتر ميمي.

بيتر ميمى، تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة وعمل بمجال الطب، ثم حصل على دبلومة في السينما وله عدة أفلام قصيرة، لكنه سرعان ما أخرج عدد كبير من اﻷفلام الروائية الطويلة، منها:" سبوبة، سعيد كلاكيت، الهرم الرابع، القرد بيتكلم، حرب كرموز، كازابلانكا، الجسر، موسى".

من أهم أعماله الدامية والتى حققت نجاحًا كبيرًا مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة ومسلسل "الاختيار".