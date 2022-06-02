الليلة.. إنجي علي تستضيف المخرج بيتر ميمي في "أسرار النجوم"

الفجر الفني
إنجي علي وبيتر ميمي
إنجي علي وبيتر ميمي
Advertisements

 

تستضيف الإعلامية إنجي علي، فى برنامج "أسرار النجوم"، على راديو ومحطة نجوم FM، الساعة الثامنة مساءً المخرج بيتر ميمي. 

 

بيتر ميمى، تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة وعمل بمجال الطب، ثم حصل على دبلومة في السينما وله عدة أفلام قصيرة، لكنه سرعان ما أخرج عدد كبير من اﻷفلام الروائية الطويلة، منها:" سبوبة، سعيد كلاكيت، الهرم الرابع، القرد بيتكلم، حرب كرموز، كازابلانكا، الجسر، موسى".

 

من أهم أعماله الدامية والتى حققت نجاحًا كبيرًا مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة ومسلسل "الاختيار".

انجى على برنامج أسرار النجوم بيتر ميمي
Advertisements

الأكثر قراءة

انقطاع المياه اليوم لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

عاجل.. الأهلي يستقر على قرار مثير بشأن بشأن رمضان صبحي

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

"مستوردون" يكشفون أسعار السلع التى سترتفع بعد زيادة " الدولار الجمركي"

النيابة العامة في "رشوة وزارة الصحة": "الأشهب" استغل نفوذ الوزيرة واستحل الحرام وخان الأمانة

عاجل.. موسيماني يطرد 7 نجوم خارج الأهلي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة

عاجل - تفاصيل تغريم الأهلي 400 ألف إسترليني.. وحقيقة منعه من عقد الصفقات