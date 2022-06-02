عاجل.. اسعار الذهب في مصر ترتفع من جديد وعيار 21 يسجل 1015 جنيه

كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات بقيمة 10 جنيه فى الجرام خلال تعاملات اليوم الخميس؛ ليعاود سعر عيار 21 الارتفاع من جديد إلى أعلي مستويات 1000 جنيه للجرام.

وقال نجيب خلال تصريحات لـ" الفجر"، إن سعر عيار 21 ارتفع من مستويات 1005 إلى 1015 جنيه للجرام، كما زاد عيار 18 إلى مستويات 875 جنيه للجرام، وارتفع عيار 24 إلى مستويات 1145 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب من 8 آلاف جنيه إلى 8440 جنيه.

وارجع نجيب ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الاوقية عالميا، مؤكدا ان السوق يشهد تحركات في الاسعار بناء على سعر الاوقية عالميا بعد استقرار اسعار الدولار واختفاء السوق السوداء.