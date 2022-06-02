عاجل | رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة.. اعرف موعد اعتمادها وظهورها رسميا

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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أعلنت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، اليوم، موضحة أن نسبة النجاح مرتفعة.

يشار إلى أنه أدى  194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع  في 781 لجنة كما أدى 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، اليوم، موضحة أن نسبة النجاح مرتفعة.

ويمكن معرفة النتيجة فور إعلانها من هنا.
 


يشار إلى أنه أدى  194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع  في 781 لجنة كما أدى 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

وأكدت مصادر بديوان عام محافظة القاهرة، عدم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وأنها لم تظهر إلا عقب ساعات إما مساء اليوم، أو صباح يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن كل ما ينشر من أخبار عن ظهور النتيجة لا أساس له من الصحة، وسيتم إعلانها رسميًا عقب اعتمادها من المحافظ وإعلان أسماء الأول على مستوى المحافظة.

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