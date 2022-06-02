هبوط البورصة السعودية 1.26 % بنهاية تعاملات اليوم

بعد انخفاض اسعار النفط

أغلق مؤشر البورصة السعودية يوم الخميس منخفضا 1.26 % ليصل إلى 12605 نقطة مع تراجع أسعار النفط.

وهبطت أسعار الخام يوم الخميس بعد تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك ربما يزيدون من إنتاج الخام لتعويض أي تراجع في الإنتاج الروسي.

و انخفض خام برنت 2.82 دولار، أي 2.4 بالمئة، إلى 113.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في اليوم السابق.

وهبط سهم أرامكو عملاق النقط السعودي 2.1 % والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك "1.2 % وبنك الرياض 3.3 % ومصرف الراجحي 1.2 %.