بعد انخفاض اسعار النفط

هبوط البورصة السعودية 1.26 % بنهاية تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلق مؤشر البورصة السعودية يوم الخميس منخفضا 1.26 %  ليصل إلى 12605 نقطة مع تراجع أسعار النفط.

 

وهبطت أسعار الخام يوم الخميس بعد تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك ربما يزيدون من إنتاج الخام لتعويض أي تراجع في الإنتاج الروسي.

 

و انخفض خام برنت 2.82 دولار، أي 2.4 بالمئة، إلى 113.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في اليوم السابق.

 

وهبط سهم أرامكو عملاق النقط السعودي 2.1 %  والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك "1.2 %  وبنك الرياض 3.3 %  ومصرف الراجحي 1.2 %.

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