وزارة الزراعة: الفاكهة والخضروات المصرية آمنه تماما

بعد إدعاءات تناول البطيخ والخوخ والطماطم في حدوث حالات تسمموالخوخ والطماطم يسبب حالات تسمم

أكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدم صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تسبب تناول البطيخ والخوخ والطماطم في حدوث حالات تسمم أو مغص معوي أو إصابة هذه المنتجات بأمراض تشكل خطورة على المواطنين،

الوزارة تنفي تلك الأنباء، جملة وتفصيلا مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ والخوخ بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات المبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية لرفع جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

كما أنه لا يوجد أي دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن بصورة مباشرة،

واضافت وزارة الزراعة في بيانها

أنه بسبب شكل فيروس إنفلونزا الطماطم الدائري ولونه الأحمر حصلت العدوى على اسمها إنفلونزا الطماطم وبالتالي لا علاقة لها بتناول ثمار الطماطم، وهو ما يعني أن هذه الشائعة بعيدة عن الأسس العلمية.

‏كما أنه لم تظهر أي إصابات في مصر إطلاقا بهذا الفيروس

وفي سياق متصل، يتم تصدير 350 منتجًا زراعيًا لأكثر من 150 دولة حول العالم، ولا يوجد في أي دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية، ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين،وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يتعمد نشر اخبار كاذبة تثير القلق والبلبلة لدى المواطنين وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج