مؤشرات البورصة الامريكية تفتتح تعاملات اليوم على تراجعات

البورصة الامريكية
البورصة الامريكية
Advertisements

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الخميس مع تراجع أسهم مايكروسوفت  بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح، مما بدد الارتياح الناجم عن تراجع أسعار النفط الذي كبح المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 4.22 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 32809.01 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 5.82 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 4095.41 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 48.89 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 11945.5 نقطة.

Advertisements

الأكثر قراءة

انقطاع المياه اليوم لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

عاجل.. الأهلي يستقر على قرار مثير بشأن بشأن رمضان صبحي

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

"مستوردون" يكشفون أسعار السلع التى سترتفع بعد زيادة " الدولار الجمركي"

النيابة العامة في "رشوة وزارة الصحة": "الأشهب" استغل نفوذ الوزيرة واستحل الحرام وخان الأمانة

عاجل.. موسيماني يطرد 7 نجوم خارج الأهلي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة

عاجل - تفاصيل تغريم الأهلي 400 ألف إسترليني.. وحقيقة منعه من عقد الصفقات