مؤشرات البورصة الامريكية تفتتح تعاملات اليوم على تراجعات
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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الخميس مع تراجع أسهم مايكروسوفت بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح، مما بدد الارتياح الناجم عن تراجع أسعار النفط الذي كبح المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 4.22 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 32809.01 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 5.82 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 4095.41 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 48.89 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 11945.5 نقطة.