ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال ال` 24 ساعة الماضية، 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم /الخميس/- أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية.. مشيرة إلى أن حركة الشاحنات بلغت 3854 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 9 آلاف و655 طنا، لافتة إلى أن رصيده في مخازن القطاع الخاص بلغ 305 آلاف و545 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و872 طنا، تضمنت 200 طن أسمنت معبأ و200 طن صويا و3212 طن رمل و10260 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و792 طنا، شملت 17457 طن حديد و13335 طن ذرة.