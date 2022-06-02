“السلع التموينية” تتعاقدعلى شراء465 ألف طن قمح من 3 مصادر مختلفة



تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وذكرت الهيئة أنه تم شراء 115 ألف طن قمح روسي للشحن من20 إلى 30 يوليو المقبل، كما تم شراء 240 ألف طن قمح روماني شحن من الأول إلى 10 أغسطس المقبل، و60 ألف طن قمح روسي، موضحة أن الوصول في الفترة من الأول إلى 20 اغسطس، كما تم شراء 50 ألف طن بلغاري والوصول في الفترة من الأول إلى 20 أغسطس المقبل.