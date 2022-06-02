وزيرا العدل والاتصالات يشهدان إفتتاح أول فرع توثيق مسائي داخل فرع شركة إتصالات مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 

افتتح صباح اليوم  المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول فرع توثيق داخل مكتب شركة اتصالات مصر بالنزهه، بحضور المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إتصالات مصر وعدد من قيادات الوزارتين والشركة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لزيادة التعاون مع القطاع الخاص والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتوسع في افتتاح فروع التوثيق تيسيرًا على المواطنين وتفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اتصالات مصر والمتضمن إنشاء 21 فرع داخل مقار شركة إتصالات مصر في 17 محافظة بالمجان لتيسير تقديم خدمات التوثيق للمواطنين وتقريب الخدمة إلى طالبيها.

ويتبع الفرع الذي تم إفتتاحه مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ومقره داخل فرع شركة اتصالات مصر بالنزهة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق طبقًا لقواعد الإختصاص المكاني والنوعي، ويعمل في الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء.

Advertisements

الأكثر قراءة

انقطاع المياه اليوم لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

عاجل.. الأهلي يستقر على قرار مثير بشأن بشأن رمضان صبحي

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

"مستوردون" يكشفون أسعار السلع التى سترتفع بعد زيادة " الدولار الجمركي"

النيابة العامة في "رشوة وزارة الصحة": "الأشهب" استغل نفوذ الوزيرة واستحل الحرام وخان الأمانة

عاجل.. موسيماني يطرد 7 نجوم خارج الأهلي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة

عاجل - تفاصيل تغريم الأهلي 400 ألف إسترليني.. وحقيقة منعه من عقد الصفقات