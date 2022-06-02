وزيرا العدل والاتصالات يشهدان إفتتاح أول فرع توثيق مسائي داخل فرع شركة إتصالات مصر

افتتح صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول فرع توثيق داخل مكتب شركة اتصالات مصر بالنزهه، بحضور المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إتصالات مصر وعدد من قيادات الوزارتين والشركة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لزيادة التعاون مع القطاع الخاص والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتوسع في افتتاح فروع التوثيق تيسيرًا على المواطنين وتفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اتصالات مصر والمتضمن إنشاء 21 فرع داخل مقار شركة إتصالات مصر في 17 محافظة بالمجان لتيسير تقديم خدمات التوثيق للمواطنين وتقريب الخدمة إلى طالبيها.

ويتبع الفرع الذي تم إفتتاحه مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ومقره داخل فرع شركة اتصالات مصر بالنزهة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق طبقًا لقواعد الإختصاص المكاني والنوعي، ويعمل في الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء.