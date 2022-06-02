الأردن تشارك في معرض العلامات التجارية الخاصة في أمستردام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شاركت 8 شركات أردنية متخصصة بالمواد الغذائية والحلويات والتعبئة والتغليف والمنظفات ومستلزمات العناية الشخصية؛ في معرض العلامات التجارية الخاصة في العاصمة الهولندية أمستردام.


وقال المدير التنفيذي لشركة بيت التصدير المهندس عمر القريوتي في بيان اليوم الخميس، إن المعرض الذي يقام في هولندا سنويا يمكّن المشاركين فيه من التعرف على الفرص التصديرية، ودخول أسواق أوروبا والعالم من خلال نظام العلامات التجارية الخاصة، الذي تعتمده الكثير من المؤسسات الاقتصادية.


وأضاف، إن هذا النظام يفتح المجال لإيصال المنتجات الأردنية إلى المستهلكين في أوروبا، خاصة وأن عددًا كبيرًا من المصانع الأردنية تمتلك المواصفة الأوروبية ويمكنها الدخول إلى سوقها والمنافسة بها من خلال هذه المعارض.
 

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