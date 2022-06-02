10 % ارتفاع إجمالي المركبات المستوردة الشهر الماضي في الأردن

أظهرت دراسة إحصائية للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها في الأردن ارتفاع إجمالي عدد السيارات والمركبات المستوردة للمملكة خلال مايو أيار الماضي، بنسبة 10بالمئة مقارنة مع شهر أبريل نيسان.



وقال رئيس النقابة وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة عطا الجبالي، إن المملكة استوردت خلال شهر أيار الماضي 6171 سيارة ومركبة بقيمة نحو 81 مليون دينار.



وأشار الجبالي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن مستوردات السيارات والآليات والمركبات، توزعت على 2030 مركبة بنزين، و1435 كهرباء، و1269 مركبة هجينة هايبرد.



وحسب الدراسة، بلغت مستوردات المملكة من السيارات والآليات والمركبات لشهر نيسان أبريل الماضي 5579 مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 71 مليون دينار.



ولفت الجبالي إلى أن حجم استيراد المملكة من الإطارات بجميع أنواعها بلغ خلال شهر أيار مايو الماضي ما يقارب 6 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 48 بالمئة عما كانت عليه خلال شهر نيسان أبريل.



وبلغ حجم استيراد البطاريات الخاصة بالمركبات كبطاريات الـ 12 فولت وما شابهها والبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة هايبرد بنوعيها الليثيوم والنكل 2.4 مليون دينار بارتفاع مقداره 18 بالمئة عن شهر نيسان الماضي.