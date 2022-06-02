إماراتيون ملهمون ضمن لجنة تحكيم جائزة جيمس دايسون 2022

أعلنت جائزة جيمس دايسون الدولية التي تعود إلى الإمارات في دورتها الخامسة، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم لدورة عام 2022 من هذه الجوائز المرموقة التي تضم نخبة من أمهر المهندسين من المنطقة ممن يسعون لمواصلة رعاية روح الابتكار بين خريجي وطلبة الهندسة والتصميم.

ورحّبت لجنة التحكيم لهذا العام بكلّ من الدكتور علي هلال النقبي، بروفيسور في جامعة بوليتكنك بأبوظبي ومخترع الكبد الاصطناعي، وريم المرزوقي مهندسة وأول مواطنة إماراتية تحصل على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لاختراع سيارة قابلة للقيادة دون استخدام اليدين، والدكتورة سعاد الشامسي أول امرأة إماراتية تعمل مهندسة وفنية طيران، والبروفيسور تادج أودونوفان رئيس قسم الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة هيريوت وات في دبي.

و في إطار الجائزة، سيقدم الطلاب اختراعاتهم أمام لجنة تحكيم متمرسة لنيل فرصة الفوز بجائزة نقدية وتقدير رفيع محليّ المستوى.. ومن ثمّ سينتقل الفائزون المحليون إلى المسابقة الدولية حيث يقوم السير جيمس دايسون باختيار الفائزين العالميين من بينهم، وتقدم الجائزة فرصة لبناء مستقبلهم كمخترعين، بما يفتح أمامهم الباب لتأسيس عملهم الخاص.

واعتبر البروفيسور تادج أودونوفان، الذي شغل عضوية لجنة التحكيم على مدار السنوات الثلاث الماضية، الجائزة فرصة مهمة للمواهب الشابة من دولة الإمارات لاستعراض أفكارهم المبتكرة لحلّ مشكلات المجتمع المعاصر، مؤكدًا تشجيعه جميع الطلاب على التركيز على الاختراع وقلب المفاهيم التقليدية من أجل إثارة إعجاب اللجنة.

وشهدت جوائز العام 2021 تسجيل رقم قياسي من طلبات المشاركة وكانت السنة الأولى التي يتم فيها تقديم جائزة الاستدامة، وخلال العام 2022 لا يزال هناك جائزتان عالميتان نقديتان للفائز بجائزة الاستدامة الدولية والفائز الدولي بشكل عام وسيمنح الفائز الأول ووصيفين على المستوى الوطني من كل دولة ومنطقة جائزة إضافية.

وتعد الإمارات، الدولة الوحيدة التي تستضيف الجوائز من منطقة الشرق الأوسط حاليًا، ويتم تقييم المشاركات وفق معايير تشمل إمكانية التنفيذ التقني والتجاري، من أجل تشجيع المشاركين على تطوير أفكار تساعدهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة في المستقبل.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 6 يوليو المقبل ومن ثم تقوم لجنة التحكيم بدراسة المشاركات، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين على المستوى المحلي في السابع من شهر سبتمبر المقبل.