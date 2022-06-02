"شراع" يفتح باب التسجيل في برنامج الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب المقيمين في الإمارات

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" عن فتح باب التسجيل أمام طلاب الجامعات والمتخرجين حديثًا من المقيمين في دولة الإمارات في برنامج "دوجو رواد الأعمال – الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب" الذي يوفر لهم فرصة تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ريادية من خلال برنامج تعليمي يقام على مدار ستة أسابيع من 18 يوليو حتى 25 أغسطس المقبلين.

ويقدم البرنامج منهاجًا فريدًا تم تصميمه باتباع منهج تعليمي قائم على تنمية الفكر الإبداعيى تحت إشراف نخبة من خبراء "شراع" ليتيح لصناع التغيير الشباب فرص تعلم وممارسة الأنشطة الأساسية اللازمة لحل المشكلات والتغلب على التحديات وإطلاق الشركات الناشئة.

وسيعمل المشاركون في البرنامج ضمن فرق تتألف من خبراء مبتكرين ومدربين ورواد أعمال ناجحين من ذوي الخبرة لتقديم أفكارهم الريادية وتطويرها وتسويقها بالإضافة إلى تنفيذها عمليًا للتغلب على التحديات المتنوعة وذلك في تجربة تعليمية تفاعلية فريدة.

و سيركز البرنامج على موضوع محدد في كل أسبوع لمساعدة المشاركين في رحلتهم الريادية وتنمية مهارات بناء روح الفريق واغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق وتطوير المنتجات والتسويق ونماذج الأعمال والترويج لشركاتهم.

ويفتح البرنامج باب المشاركة أمام الطلاب الجامعيين والمتخرجين حديثًا خلال العام الماضي ممن يمتلكون أقكارًا ريادية مصممة لحل مشكلات اجتماعية والتغلب على تحديات مجتمعية ويتوجب على كل فريق أن يضم عضوين على الأقل وأن يلتزم أعضاء الفرق بحضور البرنامج.

وسيستقبل البرنامج 12-15 فريقًا من رواد الأعمال وعند نهاية البرنامج سيتم تكريم الفرق الثلاث الأولى التي تقدم الأفكار الثلاث الأفضل..علمًا أن 15 يونيو الجاري آخر موعد للتسجيل ويمكن لرواد الأعمال الشباب الراغبين بالمشاركة في البرنامج تقديم طلباتهم على الرابط التالي: