الصين تخطط لإنتاج 3.3 تريليون كيلووات من الطاقة النظيفة سنويا بحلول 2025



كشفت الصين عن عزمها زيادة قدرة توليد الطاقة السنوية من مصادر الطاقة المتجددة إلى 3.3 تريليون كيلووات بحلول العام 2025 وسط جهود لتحقيق أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون وذلك وفق خطة للفترة ما بين عامي 2021 إلى 2025.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الخطة - التي أصدرتها بشكل مشترك تسعة أجهزة حكومية بما فيها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - أشارت إلى أن توليد الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة من عام 2021 إلى عام 2025 سيمثل أكثر من نصف إجمالي استهلاك الكهرباء خلال فترة الخمس سنوات.

وأوضحت الخطة أنه بحلول العام 2025، سيصل حجم استهلاك الطاقة المتجددة إلى ما يعادل توفير 1 مليار طن من الفحم القياسي، لافتة إلى أن أكثر من نصف إجمالي استهلاك الطاقة الأولية على مدى فترة الخمس سنوات سيأتي من مصادر الطاقة النظيفة.

كما حددت الخطة استراتيجيات معنية لدفع تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، ولتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات مثل الإنتاج الكيميائي وتعدين ونقل الفحم.

وأوضحت الخطة إلى أن الصين ستُسرّع بناء مرافق التخزين وترقية شبكات الطاقة فيها لتتميز بوظائف ذكية في محاولة لمواكبة تطوير الطاقة النظيفة.