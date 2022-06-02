غرفة أبوظبي واتحاد رجال الأعمال المكسيكيين يبحثان التعاون التجاري والاستثماري

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع اتحاد رجال الأعمال المكسيكيين، مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في إمارة أبوظبي والمكسيك.

جاء ذلك خلال استقبال هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي لفيرناندو نونيس المستشار المفوض بشؤون التجارة الدولية لاتحاد رجال الاعمال المكسيكيين، والوفد المرافق له في مقر برج الغرفة بأبوظبي.

جرى خلال اللقاء استعراض واقع العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمكسيك، وبحث آفاق تطويرها في ضوء وجود المصالح المتبادلة، وأهمية ما تمثله دولة الإمارات بالنسبة للمكسيك باعتبارها بوابة لدخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك إمكانية اعتبار المكسيك بوابة لدخول أعمال الإمارات إلى أسواق أمريكا الشمالية ومنطقة أمريكا اللاتينية.

وأكد الهاملي أهمية هذه الزيارة التي أتاحت فرصة التعرف على مناخات التجارة والاستثمار في المكسيك، ومناقشة السبل الممكنة لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود المشتركة بين غرفة أبوظبي كونها ممثل القطاع الخاص والمهتمة بتنظيم شؤونه وبين اتحاد رجال الأعمال المكسيكيين، بهدف السعي نحو تنمية وتوسيع فرص التعاون والعمل المتكامل لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والاهتمام المشترك ومنها قطاع الزراعة والصناعات والتجارة العامة، والقطاعات التنموية المختلفة، مشيرا إلى استعداد غرفة أبوظبي لتقديم الخدمات اللازمة لتوطيد التعاون بين بيئة الأعمال في أبوظبي والمكسيك.

من جانبه أكد لفيرناندو نونيس أن دولة الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في الشرق الأوسط، موضحًا أن أرقام التبادل التجاري المتنامية التي تجمع بين البلدين، لا تتوافق مع ما يملكان من إمكانيات اقتصادية قوية يمكن الاستفادة منها لرفع سقف المبادلات التجارية وتحقيق الاستفادة لكلا الجانبين.

وأبدى تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي التي أًصبحت وجهة رائدة وتنافسية في مجال تأسيس الأعمال، داعيًا غرفة أبوظبي إلى التعرف عن كثب على مناخات الاستثمار المتاحة في بلاده، والتنسيق لعقد المشاريع والشراكات بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم المكسيكيين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.