أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن عاودت الاتفاع في تعاملات أمس ليسجل عيار 21 سعر 1015 جنيه للجرام.

وسجل عيار 18 سعر 875 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 1145 جنيه، والجنيه الذهب 8440 جنيه.

وعلق الدكتور عبد العال عطية، نائب رئيس هيئة التعدين الأسبق، على إسناد 8 مناطق بالصحراء الشرقية لشركات إنجليزية وكندية ومصرية للبحث عن الذهب والمعادن.

وقال "عطية" إن إسناد 8 مناطق لتنقيب عن الذهب، سيزيد من القدرة الانتاجية للذهب، وهناك مناجم ستنتج ذهب بصورة اكبر من منجمك السكري.

وتابع أن الذهب توقف انتاجه في الخمسينيات في مصر، بسبب الحرب العالمية الثانية التي أعقبها فترة كساد عالمي، معقبًا: "تكلفة إنتاج الذهب في هذا الوقت كانت أعلى من تكلفة بيعه"

ولفت إلى أن إنتاج الذهب عاد مرة أخرى في عام 1994 من خلال منجم السكري، مشيرًا إلى أن ثروة مصر التعدينية بالكامل تقع في الصحراء الشرقية، ومن المتوقع ان تنتج هذه الثروة مصر نقلة ثانية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الذهب يتراوح ما بين 15 لـ18 طنًا سنوية، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم لـ60 طنًا في القريب العاجل وفقًا للمخطط.

ولفت إلى أن هناك شركة مصرية أعلنت عن اكتشاف تجاري في الصحراء الشرقية بحجم أكثر من مليون أوقية، وجاري تجهيز المنجم للإنتاج السنوي.