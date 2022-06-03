حنان ترك: "أنا مش داعية إسلامية.. وماليش في السياسة"

أطلت الفنانة المعتزلة حنان ترك في أول ظهور لها، على جمهورها بفيديو بث مباشر لها أكدت خلاله عدم علاقتها بالسياسة قائلة:" أنا جاهلة سياسيا ومعنديش الثقافة اللى تخلينى أنظر سياسيًا".

وأضافت: “أما بالنسبة للدين قلتها زمان وهاقولها تانى أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة لا على سبيل الدعاء.. والدعوى دى موضوع كبير جدا ومحتاج علم وفقه مش أي حد يقدر يعملها”.





وتابعت حنان ترك: “أى حاجة نزلت على لسانى ويقولوا حنان قالت فتوى وإن ربنا غضبان على فلان، أنا مليش علاقة خالص.. أنا مقدرش افتى في دين ربنا، وده له ناسه”.

واختتمت: "نصيحة لكل الناس، لما تحب تاخد نصيحة خدها من أهل العلم والناس المسؤولين عن الفتوى ومصرح لهم بها".

https://fb.watch/doZ1yuuIo5/