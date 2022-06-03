أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-6-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

واصلت أسعار الأسماك استقرارها فى سوق الجملة اليوم  حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 42 جنيها، والبلطى مقاس 2 من 31 إلى 35 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها وقشر البياض 80 إلى 100 جنيه.


أسعار الأسماك اليوم


وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

 

أسعار الأسماك في السوق المحلي


وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

 

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير موسيماني بشكل نهائي

ختام فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

انقطاع المياه اليوم لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

عاجل.. انخفاض أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تفاوض ألميريا مع نجوم الدوري المصري

تعرف على حقيقة انتقال نجم الزمالك إلى الدوري الإسباني

مفاجأة كُبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السعودي

شهيرة النجار تحسم الجدل بشأن نجل سمير صبري.. وتكشف عن مفاجأة بإعلام الوراثة