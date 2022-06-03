ارتفاع الصادرات الألمانية 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني الجمعة 3 يونيو حزيران، ارتفاع صادرات البلاد أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، إذ ارتفعت 4.4% عن الشهر لسابق، بينما ارتفعت الواردات 3.1%.

وكان استطلاع لرويترز توقع زيادة الصادرات 1.5% على أساس شهري.

وقال المكتب إن الصادرات من ألمانيا إلى روسيا تراجعت في أبريل نيسان بنسبة 10%، بعد انخفاضها 60% في مارس آذار وسط قوبات غربية صارمة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وأفاد المكتب أن الفائض التجاري الألماني المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ في أبريل نيسان 3.5 مليار يورو مقابل توقعات لفائض 1.6 مليار يورو.

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