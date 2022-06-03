مؤشر مديري المشتريات الإماراتي غير النفطي يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات pmi للإمارات والتابع لمجموعة S&P Global والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في مايو أيار، إلى 55.6 نقطة من 54.6 نقطة في أبريل، كما ارتفع تضخم التكاليف إلى أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف.

وأبلغت الشركات عن زيادة قوية في الأعمال الجديدة مع استمرار تحسن طلب العملاء وساعد ذلك على تجدد زيادة التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط في شهر مايو، ليكون معدل خلق الوظائف هو الأسرع في 7 أشهر.