مواعيد عرض مسلسل منة شلبي "واحة الغروب" عبر "cbc"

تصدرت الفنانة منة شلبي اليوم الجمعة الموافق الثالث من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع الإعلان عن إعادة عرض مسلسلها "واحة الغروب".

منة شلبي

وشاركت منة شلبي بطولة مسلسل "واحة الغروب" الذي عرض لأول مرة في الموسم الرمضاني 2017 الفنان خالد النبوي البطولة والذي لاقى نجاحا كبيرًا.

عرض مسلسل منة شلبي

وحرصت العديد من الفضائيات على عرض "واحة الغروب" للنجمة منة شلبي نظرا للنجاح الذي حققه المسلسل الذي ظهرت فيه مجموعة من ألمع نجوم الراما المصرية والعربية.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام مواعيد عرض مسلسل واحة الغغروب للفنانة منة شلبي على سي بي سي في السطور التالية:

كشفت قناة cbc دراما عن عرض مسلسل منة شلبي وخالد النبوي "واحة الغروب" يوميًا عبر فضائيتها في تمام الساعة السادسة مساء، ما لاقى اهتمام المتابعين ومحبي الدراما المصرية.

قصة مسلسل منة شلبي

وأخذ مسلسل منة شلبي "واحة الغروب" من الرواية الفائزة بجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، للكاتب بهاء طاهر وهو من سيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندى، وإخراج كاملة أبو ذكري.

منة شلبي بطلة "واحة الغروب"

شارك منة شلبي بطولة مسلسل "واحة الغروب" خالد النبوى، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج، أحمد كمال، رشدى الشامي، محمود مسعود، ناهد رشدى، دنيا ماهر، لؤى عمران، خالد كمال، مها نصار والفنانة القديرة رجاء حسين إلى جانب مجموعة من ألمع النجوم.

أحداث وقصة منة شلبي

ويتناول مسلسل منة شلبي الذي عرض في 2017 ويعاد عرضه على سي بي سي دراما يوميا أحداث القرن 19، وتحديدا حقبة الثورة العرابية.