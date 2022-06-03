البورصة اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين تقريبًا الجمعة 3 يونيو حزيران، مدعومًا بمكاسب أسهم فاست ريتيلينج بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية.

وارتفع المؤشر نيكي 1.27% ليغلق عند 27761.57 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 5 أبريل نيسان مسجلًا أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس آذار بلغت 3.66%

وارتفعت أسهم فاست ريتيلينج المالكة لشركة يونيكلو 5.86% وقدمت أكبر دفعة لنيكي بعد أن قفزت مبيعاتها في اليابان في مايو أيار بنسبة 17.5% مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.

لكن الحذر قبل صدور تقرير رئيسي للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم حد من المكاسب الإجمالية.

 

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35% إلى 1933.14 نقطة مرتفعًا 2.43% خلال الأسبوع.

 

وقادت سوني جروب لتصنيع الألعاب والكاميرات المكاسب على المؤشر توبكس إذ ارتفعت بنسبة 1.88%.

 

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 2.395 وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 2.19%.

 

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم توشيبا 2.41%، وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت أكثر من 6.47% في الشهر الماضي.

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