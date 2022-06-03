ارتفاع التضخم السنوي في تركيا لأعلى مستوى في 24 عامًا مسجلًا 73%

أظهرت بيانات الجمعة 3 يونيو حزيران، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا مسجلًا 73.% في مايو أيار، وهو مستوى أقل من التوقعات ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر كانون الأول.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8%.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو أيار بزيادة سنوية 132.16%.