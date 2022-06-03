ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بإطلالة صيفية أنيقة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري اليوم الجمعة الموافق الثالث من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما شاركت جمهورها بإطلالة صيفية أنيقة.

إطلالة ياسمين صبري

وشاركت ياسمين صبري صورا جديدة لها على حسابها الرسمي عبر موقع تبال الصور والفيديدوهات الشهير "إنستجرام" لتلقى إعجابا كبيرا من جمهورها ومحبيها.

ظهور ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير بإطلالة صيفية أنيقة وضعتها على صدارة البحث، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورها التي نالت إعجاب الكثيرين.

فستان ياسمين صبري

وارتدت ياسمين صبري فستانا أبيض اللون مستخدمة إكسسوارات مميزة، مع تسريحة شعر مناسبة لإطلالتها، لتخطف أنظار الجمهور المتابع لها بسبب ظهورها الأنيق الرائع، خلال إجازتها الصيفية.

غياب ياسمين صبري

وغابت ياسيمن صبري عن الساحة الدرامية لمدة موسمين وخاصة بعد زواجها من رجل الأعمال أبو هشيمة، قبل أن ينفصلا، وبعدها تعلن عودتها إلى المشاركة والظهور من جديد في 2022.

عودة ياسمين صبري

تعود ياسمين صبري إلى الدراما من خلال مسلسل "الشادر" المكون من 15 حلقة، والذي يبدأت تصويره مطلع الشهر الجاري، لتسجل عودتها بعد غياب عامين، منذ مسلسلها الأخير "فرصة تانية" بموسم 2020.