الأسهم الأوروبية ترتفع خلال التعاملات والأنظار تتجه لبيانات أمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لوضع رهانات بخصوص تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية بينما يستعدون أيضا لأي تغير في موقف المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب على نطاق واسع في الأسهم المدرجة فيه دفعته للارتفاع 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش مما وضعه على مسار لمحو كل خسائره الأسبوعية تقريبا.

ويأمل المستثمرون في أن أي مؤشرات على تباطؤ سوق التوظيف الأمريكية يمكنها أن تجعل البنك المركزي الأمريكي يميل لتبني سياسة نقدية أقل تشددا.

وفي تلك الأثناء، أثارت بيانات صدرت هذا الأسبوع وتظهر ارتفاعا قياسيا في التضخم في منطقة اليورو تكهنات بأن المركزي الأوروبي ربما يضطر لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب أو يرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر.

ودعم قطاعا الرعاية الصحية وشركات السلع الفاخرة المؤشر ستوكس 600 في التعاملات المبكرة.

لكن سهم شركة فوريسيا الفرنسية لتوريد قطع غيار السيارات تراجع 3.5 بالمئة ليتذيل المؤشر. وقالت الشركة إنها أطلقت عملية لزيادة رأس المال بقيمة 705 ملايين يورو (758 مليون دولار) لتمويل استحواذها على منافستها الألمانية هيلا.

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