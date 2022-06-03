ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادما من الأسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4347 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8 آلاف و472 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 305 آلاف و71 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و338 طنا تضمنت 2040 طن علف و3868 طن رمل و16430 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و726 طنا تشمل 504 أطنان أبلاكاش و22 ألفا و401 طن حديد و14325 طن ذرة و4381 رأس ماشية.