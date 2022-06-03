تداول 30 ألفا و46 طن بضائع عامة و351 شاحنة بمواني البحرالأحمر



شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 30 ألفا و46 طن بضائع عامة متنوعة و351 شاحنة و50 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان - بأن إجمالي حركة الصادرات بلغ تداول 4703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 191 شاحنة و34 سيارة، فيما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 25 ألفا و343 طن بضائع عامة ومتنوعة، 160 شاحنة، 16 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة NORDIC MALMOE قادمة من اسبانيا بحمولة 23 ألفا و670 طن فحم صب جاف، والسفينة امل باجمالي 61 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة و13 سيارة ملاكي و5 شاحنات فارغة، كما تم مغادرة السفينة عمان باجمالي 26 شاحنة بحمولة 562 طن بضائع عامة ومتنوعة، و33 سية ملاكي و3 شاحنات فارغة، والسفينة الحرية بإجمالي 81 شاحنة بحمولة 2125 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع والعبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 21 شاحنة بحمولة 495 طن بضائع عامة و73 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكي، ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 81 شاحنة بحمولة 1986 طن بضائع عامة، سيارة ملاكي، فضلا عن وصول وسفر 719 راكبا بموانيها.