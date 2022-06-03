سعر الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022 في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة
سعر الذهب اليوم الجمعة
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تصدر سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الثالث من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما شهد اضطرابا في الآونة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة

 

وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين عن سعر الذهب اليوم الجمعة من أل معرفة آخر التطورات التي تحيط بهذا المعدن النفيس.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

 

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام خدمة سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الثالث من يونيو 2022 حسب آخر التحديثات.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة

 

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24

 

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24 قرابة الـ1163 جنيها،

 

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21

 

وبلغ سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في جمهورية مصر العربية 1018 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 18

 

ووصل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار إلى 873 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 14 

 

فيما سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 14 687 جنيها للجرام.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة

 

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة 36183 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8144 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1142857 جنيه.

 

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