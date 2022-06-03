تردد قنوات ssc المجانية لعشاق كرة القدم لمشاهدة تصفيات كأس العالم

شهدت محركات البحث الفترة الحالية عمليات بحث واسعة عن تردد قنوات ssc المجانية، وهي قنوات رياضية سعودية تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، وهذا ومن المعروف أن القنوات تذيع جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتبث القناة جميع مباريات كأس الملك السعودي، ومباريات دوي أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الآسيوي، وأيضا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المنتظر أن تذيع أيضًا التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، تردد قنوات ssc المجانية السعودية.

تردد قنوات ssc المجانية

يمكن تنزيل القنوات عبر النايل سات على التردد التالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قنوات ssc المجانية على عرب سات

كما يمكن أيضًا تنزيل تردد قنوات ssc المجانية، وذلك على القمر الصناعي عرب سات، لمشاهدة تصفيات كأس العالم، والدوري السعودي وغيرها من البطولات الرياضية العالمية، وذلك على التردد التالي:

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

وتواصل مجموعة قنوات SSC الرياضية، والتى انطلقت رسميا فى أغسطس 2021، الحصول على الحقوق الحصرية لبث عدد كبير من البطولات الرياضية المختلفة، خاصة البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم وتصفيات الكأس الأفريقية، وتصفيات كأس العالم لقارة آسيا والتي تعد من أهم البطولات التي حصلت الشبكة عليها.

ومن المنتظر أن تعرض شبكة قنوات ssc، تصفيات كأس العالم، التي تعتبر البطولة الأهم في العالم حاليًا، كما حصلت مؤخرًا أيضًا على الحقوق الخاصة ببث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل حصري.