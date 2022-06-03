جامع: العمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يزيد صادراتنا

الاقتصاد
وزيرة الصناعة والتجارة
وزيرة الصناعة والتجارة
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج العمل الذى وقعته الوزارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي وشهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يأتى في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، ويستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023.
 

وقالت الوزيرة إن برنامج العمل يدعم جهود الدولة لتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الافريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بإفريقيا إلى جانب توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

مصر
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