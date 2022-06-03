أحد مشايخ سيناء: "نتمسك بقيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة”

توك شو
الشيخ عبد الله جهامة
الشيخ عبد الله جهامة
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وجه الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود تنمية سيناء.

وقال جهامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد “أبناء سيناء لم يدخروا جهدا في مواجهة الإرهاب، وولاؤهم وانتماؤهم مع القوات المسلحة، كونهم ورثوا الولاء من أجدادهم الذين دافعوا عن مصر في حرب أكتوبر”.

وأضاف “الدولة تبذل جهودا كبيرة في عهد الرئيس السيسي لتنمية سيناء” موجها التحية والتقدير إلى القوات المسلحة، وكل الجهات التي تواصل عملية التطوير بسيناء.

وأكمل “ما نشاهده من حرائق بالدول المحيطة، يدفعنا إلى حمد الله على الاستقرار، عانينا في سيناء خلال وقت اختطاف الدولة، لكن الآن ننعم بالأمن والآمان، ونأمن على أبنائنا"، مختتما "نتمسك بقيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة”.

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