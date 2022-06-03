بالخطوات.. ننشر لينك تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023

قامت وزارة التربية والتعليم بالبدء في تلقي طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي منذ بداية هذا الشهر للعام الدراسي الجديد 2022-2033، ومن المقرر إن يستمر تقديم الطلبات حتى 30 يونيو، إذ أعلنت الوزارة أن تقديم الطلبات سيكون من خلال لينك إلكتروني عبر موقعها الرسمي.

وسنستعرض لكم متابعي موقع “الفجر” الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الخطوات الخاصة بتقديم الصف الأول الابتدائي، وشروط التقديم والمواعيد المحددة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وهي لكل من المدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023

- يمكنكم التسجيل من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

- كتابة بيانات الطفل، خاصة المرحلة العمرية.

- يجب على أولياء الأمور الالتزام بمواعيد التقديم المحددة، والتي ستنتهي في 30 يونيو 2022، إذ سيتم إغلاق رابط التسجيل.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023

- ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات.

- يلتزم ولي الأمر الطفل بمتابعة التنسيق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- بعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين، يجب تقديم الملف الخاص بكل طالب جرى الإعلان عن اسمه إلى المدرسة مباشرة.

- يجب على أولياء الأمور الالتزام بشروط التقديم الموضحة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

- المديريات التعليمة بكل محافظة ستوزع الطلاب حسب الكثافة العددية لكل مدرسة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، منشورًا إلى جميع المديريات التعليمية في كل محافظات ومدن الجمهورية، يفيد بأنّ تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، سيتم من خلال رابط إلكتروني خاص ببوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلبة المتقدمين، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط التقديم التى وضعتها الوزارة، وخاصة المرتبطة بسن الطفل، ومواعيد التقديم المعلنة من جانب بالوزارة.