بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا "ليس مشكلة"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تصدير الحبوب من أوكرانيا "ليس مشكلة"، في وقت تزداد المخاوف من أزمة غذاء عالمية تسبب بها الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال بوتين في مقابلة متلفزة "ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا"، لافتا إلى سبل عدة للتصدير عبر موانئ أوكرانية أو أخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا وشرقها.

ورأى أن الغربيين "يخادعون" حين يتهمون موسكو بالحؤول دون تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأشار إلى إمكان التصدير عبر ميناءي ماريوبول وبرديانسك الأوكرانيين على بحر أزوف الذي يؤدي إلى البحر الأسود واللذين سيطرت عليهما موسكو خلال هجومها.

وتطرق أيضا إلى عمليات تصدير ممكنة عبر موانئ البحر الأسود التي لا تزال في أيدي الأوكرانيين، وخصوصا ميناء أوديسا. ولتحقيق ذلك، جدد مطالبته كييف بتنظيف مياه هذه الموانئ من "الألغام" مؤكدا أن روسيا ستوفر في المقابل عبورا آمنا للسفن.

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