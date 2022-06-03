بورصة أمريكا تغلق منخفضة بعد بيانات قوية عن التوظيف

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة بعد أن أدى تقرير قوي عن الوظائف إلى تقويض آمال توقف سياسات التشديد المالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والضرورية لخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير وزارة العمل ارتفاع الوظائف في القطاع غير الزراعي 390 ألف وظيفة الشهر الماضي وزيادة الأجور على الرغم من ثبات معدل البطالة عند 3.6 في المئة وكلها علامات على سوق عمل ضيق.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع وظائف القطاع غير الزراعي بواقع 350 ألف وظيفة.

وعلى الرغم من أن تقرير الوظائف كان مطمئنًا للوضع الحالي للاقتصاد فقد ركز المستثمرون بشكل أساسي على تأثيره المحتمل على سياسة البنك المركزي.

وقال شون سنايدر رئيس استراتيجية الاستثمار في مؤسسة "سيتي بيرسونال ولث مانجمنت" إن هذا التقرير القوي سلاح ذو حدين.

وقال "إنه يخبرنا أن الاقتصاد في حالة جيدة إلى حد ما وهي أخبار جيدة ولكن عندما ينظر إليه في سياق ما يعنيه لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتشديد السياسة النقدية فإنه من المرجح أن يجعلهم أكثر ثقة من الاستمرار في التشديد.

"وهذا يعد أمرًا سلبيًا بالنسبة للمستثمرين لأنهم يأملون في أن يتوقف بنك الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا العام".

وبحسب بيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 68.42 نقطة أو1.64 في المئة ليغلق على 4108.40 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 305.50 نقطة أو 2.48 في المئة إلى 12011.40. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 351.39 نقطة أو 1.06 في المئة إلى 32896.89.