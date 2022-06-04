أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-6-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 4-6-2022، بعد تراجعها خلال تعاملات الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب عيار 24 سجل 1114 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 975 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 سجل 835 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 7795 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا



وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة في حين تراجع الدولار قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

والمعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 0214 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/أيار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1874.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس الخميس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.