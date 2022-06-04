استقرت أسعار العملات اليوم السبت 4-6-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.90 للشراء، 20.05 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.35 جنيه للشراء، 23.55 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.33 جنيه للشراء، و60.87 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

