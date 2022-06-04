نشاط رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في البيان الصادر اليوم السبت الموافق 4 من يونيو لعام 2022.

حالة الطقس في القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى نهارا ويكون الطقس لطيف في ساعات الليل.

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الصيفية

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الصيفية في الليل والنهار وارتداء الملابس الفاتحة وقت الظهيرة نظرا لارتفاع الحرارة في ذلك الوقت.

حالة الطقس في الوجه البحرى والسواحل الشمالية

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار في الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون لطيف على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في جنوب سيناء

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا جنوب سيناء وجنوب البلاد.



نشاط للرياح اليوم السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.



درجات الحرارة املتوقعة اليوم السبت في معظم محافظات الجمهورية

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 4 من يونيو لعام 2022، إليكم البيان التالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة