“الاتصالات” تفتتح معرض ومؤتمر 4 Tech Invest

يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات معرض ومؤتمر4 Tech Invest في دورته الرابعة والذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية تحت شعار” المؤتمر الرابع لدعم وتنمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات".

يرافقه خلالها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التجارية، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والمستثمرين.

ويشارك في المؤتمر والمعرض 300 شركة تكنولوجية كما يشارك بالحضور وأكثر من 700 متخصص من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية، ويضم الملتقى أكثر من 100 مستثمر و50 حاضنة ومسرعات الأعمال، ومن المقرر أن تتناول أولى جلسات المؤتمر دعم وتنمية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتم فيها إلقاء الضوء على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودفعه لعجلة التنمية في مصر مما جعله القطاع الأكثر نموًا بين باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة تصل إلى 16.5 % رغم التحديات العالمية التي يمر بها العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، التأثيرات السلبية للحرب الروسية على اوكرانياللأزمة الأوكرانية.

وتأتي الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان "التحول الرقمي وتأثيرةوتأثيره على الاقتصاد " خاصة وأن التحول الرقمى في مصر أصبح ضرورة مُلحة ضمن أولويات الدولة المصرية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وحوكمة الأداء ودعم اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة بناء على أُسس علمية سليمة.

ويعقبها جلسة ترصد تأثير التكنولوجيا على الأعمال بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وتغيير ثقافة وبيئة الأعمال واتجاه الكثير من الشركات إلى نشر ثقافة العمل من المنزل، كما يتناول المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال من خلال عدد من الجلسات الاستشارية المتخصصة.

كما تولي الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أهمية كبيرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث خصصت عدد من الجلسات لمناقشة مستقبل الإبداع والابتكار وريادة الاعمال في مصر في ظل الدعم منقطع النظير الذي يحظى به اصحاب رواد الاعمال.

وتتناول الجلسات عدد من الموضوعات أبرزها:أبرزها: دور حاضنات ومسرعات الاعمال وعلاقتهم بالشمول الماليلتطوير التكنولوجيات البازغة، وعوامل النجاح وأسباب الفشل في الشركات الناشئة،الناشئة، ومنظومةوسائل جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في الدول الناميةالاقتصاديات النامية.

وخلال فعاليات المؤتمر تكشف الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عن نتائج عدد من المسابقات التي اطلقتهاأطلقتها مؤخرا وأبرزها الشركات المصرية المشاركة في معرض فيفا تك الدولي المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس والمقرر انعقاده في الفترة من 15-18 يونيو الجاري.