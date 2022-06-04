توفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام مجموعة من الخدمات التي يبحثون عنها، ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء التي تأتي باهظة الثمن الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية، وخاصة في فصل الصيف.

لترشيد الاستهلاك.. تعرف على الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية

وإليكم الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء

الاستخدام الأمثل للمكواة في فصل الصيف لترشيد الاستهلاك

ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعيًا، حيث سيكون استهلاك الكهرباء أوفر.

كما يفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى.



الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي في فصل الصيف لترشيد الاستهلاك

يفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل.

ينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل.

الاستخدام الأمثل لغلاية المياه في فصل الصيف لترشيد الاستهلاك

من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها.

كما يفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التي يحتاجها المستهلك فقط.

الاستخدام الأمثل للتكييف في فصل الصيف لترشيد الاستهلاك

ينصح بضبطه على درجة حرارة 24 ووضع مروحة هواء أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء.