التنمية الصناعية: المشاركة فى الفعاليات الدولية فرصة للترويج للفرص الاستثمارية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بزيارة جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقام بمعرض الأعمال الخاص، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين، المنعقدة بشرم الشيخ تحت عنوان "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".

واستعرض اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة، موجز عن منظومة الإجراءات في الهيئة ومؤشرات الأداء فيما يخص تطوير الخدمات للتيسير على المستثمرين، وخطة عمل الهيئة في ضوء التكليفات الأخيرة لدولة رئيس الوزراء، وما يتم من مجهودات لميكنة الإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر، فضلا عن موقف الأعمال بمشروع المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال، إن مشاركة الهيئة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية تمثل فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصرـ والتيسيرات التي تقدمها الهيئة ضمن حزمة الحوافز التى اطلقتها الدولة مؤخراـ لتحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية. 

يذكر أن اليوم الأول للمعرض قد شهد زيارة رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي لجناح الهيئةـ حيث قام اللواء الزلاط بعرض ما تقوم به الهيئة حاليا فى إطار تنفيذ التوجهات الحالية للحكومة المصرية. 

هذا وقد شهد جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ختام المعرض إقبالا ملحوظا من زوار معرض الأعمال الخاص المصاحب لفعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتستهدف الهيئة من خلال هذا الجناح المميز التعريف بدورها في تحقيق التنمية الصناعية والفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وعرض الخدمات التي تقدمها للمستثمر الصناعي.

وحاز جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اعجاب الحضور بما احتواه من مطبوعات بلغات متعددة، تستهدف التعريف بالهيئة، وأدوارها ومشروعاتها الحالية مثل مشروع توسعات مدينة الروبيكي للجلود وكذا المجمعات الصناعية المختلفة، كما احتوى جناح الهيئة على شاشة تفاعلية لعرض خريطة الاستثمار الصناعي في أحدث إصداراتها.

هذا وقد توافد على جناح الهيئة أيضا عدد كبير من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر فضلا عن عدد كبير من العارضين والمستثمرين.

 


 

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