جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز

غير محرك البحث الشهير جوجل واجهته الرئيسية احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشر محرك البحث صورة لأشهر شخصية قدمها الفنان القدير وهى شخصية "الشيخ حسني".

جوجل يحتفل بذكر ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز

واحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم السبت الموافق 4-6-2022، بالذكرى الـ76 عام على ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا في يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراعًا طويل مع المرض، تاركا بصمة لا تنسى في قلوب محبيه ومعجبيه.

وحرص محرك البحث على نشر صورة لأشهر شخصية قدمها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث يعتبر فيلم الكيت كات من أشهر أفلامه الكوميديا التي قدمها.

معلومات عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز

ولد 4 يونيو عام 1946 بمحافظة الإسكندرية

التحق بكلية الزراعية جامعة الاسكندرية

حصل على ماجستير في تربية النحل

تم اختياره بطلا لفيلم "حتى آخر العمر" الذي عرض عام 1975

انطلق في عالم السينما من خلال فيلم الحفيد مع الفنان عبد المنعم مدبولي.

أشهر أعمال محمود عبد العزيز الفنية

قدم الفنان الراحل طوال حياته مجموعة من الأفلام التي تعتبر من علامات السينما المصرية، مثل:

فيلم " الكيت كات"

فيلم " الحفيد"

فيلم "ياعزيزى كلنا لصوص"

فيلم "الجوع"

فيلم "عفوًا أيها القانون"

فيلم "الكيف"

فيلم " العار"

فيلم “الشقة من حق الزوجة”

فيلم اعدام ميت

فيلم الطوفان

فيلم سوق المتعة

فيلم البحر بيضحك ليه

أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها محمو د عبد العزيز

مسلسل “البشاير”

مسلسل "جبل الحلال"

مسلسل " رأس الغول "

مسلسل " محمود المصرى"

مسلسل " رأفت الهجان "