وكيل "صحة الشرقية" يتفقد سير العمل بمستشفى الزقازيق العام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية.



وتابع سرعة تقديم الخدمة للمرضى والمصابين بقسم الإستقبال والطوارئ، والذي شهد تردد كبير من المرضي والمصابين، نظرًا لتخصيص مستشفي الزقازيق العام يوم الجمعة لاستقبال حالات الحوادث، ضمن الخطة الموضوعة لمستشفيات الإحالة بالمحافظة، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر الأمصال واللقاحات المختلفة، وفصائل الدم ومشتقاته.

كما قام بمناظرة سجلات تردد المرضي علي الأقسام المختلفة، والإطمئنان علي الحالة الصحية للمرضي بوحدة العناية المركزة، موجهًا مدير عام الطب العلاجي بتعزيز القوي البشرية من الأطباء في التخصصات المختلفة بالأقسام الطبية الحرجة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي.