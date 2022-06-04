ذكرى ميلاد الراحل محمود عبد العزيز.. مشوار فني حافل بالعطاء

رحل الفنان القدير محمود عبد العزيز عن عالمنا وترك بصمة لا تنسى في قلوب محبيه وأعمالا فنية مازالت تعرض على الشاشات ويتابعها الملايين، واليوم تحل الذكرى الـ76 على ميلاد عملاق الفن "الشيخ حسني" المبدع محمود عبد العزيز.

محمود عبد العزيز من الفنانين الذين حرصوا على تقديم الكوميديا بشكل مختلف سواء في الأعمال السينمائية أو الدرامية له جمهور عريض ومتابعين من كافة أنحاء الوطني العربي، كان يختار أدواره بعنايه فائقة ويبرع فيها ويجسد الشخصيات كما يجب أن تكون.

جوجل يغير واجهته احتفالا بذكرى ميلاد محمود عبد العزيز

ويحتفي جوجل اليوم بذكرى ميلاد الفنان محمود عيبد العزيز عن طريق تغيير واجهته الرئيسية، ووضع صورة لشخصية قام بتجسيدها في فيلم الكيت كات الذي تم إصداره عام 1991.

ولد الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز عام 1946 في حي الوردان بالإسكندرية، حيث يحل اليوم السبت الموافق 4 من يونيو ذكرى ميلاده

وبعد تخرج محمود عبد العزيز من الكلية يدأ في دراسة الماجستير في تربية النحل واجتازه بجداره، حيث كان تخصصه الجامعي كلية الزراعة.

أعمال محمود عبد العزيز الفنية

لم يخوض مجال التمثيل بعد الانتهاء من دراسة الماجستير ولكنه امتهن عدة مهن في بداية مشواره فقد عمل من ضمنهم بائع جرائد لفترة خارج البلاد، وبعد عودته إلى مصر قدمه المخرج نور الدمرداش في مسلسل “الدوامة” مع محمود ياسين ونيللي عام 1973.

وبعد انتهائه من الفيلم وإعجاب المخرجين بأدائه قدموه لخوض تجربة البطولة أمام النجمة نجوى إبراهيم في فيلم حتى آخر العمر ليؤدي أدائا مميزا وقتها.

وأصبح من ضمن قائمة الفنانين الموجودين على الساحة وقتها، حيث عرض عليه فيلم الحفيد مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولي والفنان القدير نور الشريف.

أبرز الأعمال السينمائية للفنان محمود عبد العزيز

وبعد ذلك قدم العديد من الافلام منها: طائر الليل الحزين وشفيقة ومتولي وعيب يا لولو يا لولو عيب.. وغيرها من الأعمال، المميزة التي لاقت إعجابا جماهيريا كبيرا.

لمع نجمه وذيع صيته في مطلع الثمانينات حيث قدم النجم محمود عبد العزيز أعمالا مميزة ومهمة للغاية، فقد قدم العار، والكيف وسيداتي أنساتي، البرىء، الشقة من حق الزوجة، يا عزيزي كلنا لصوص، جري الوحوش.

وفي فترة التسعينات واصل أعماله السينمائية المميزة التي يحرص الجمهور على مشاهدتها حتى الان مهنها فيلم الكيت كات، والبحر بيضحك ليه، والطوفان، والنمس، وسوق المتعة.

وفي الألفينات قدم النجم الراحل محمود عبد العزيز فيلم الساحر، وفيلم إبراهيم الأبيض.

أبرز الأعمال المسرحية للفنان محمود عبد العزيز

أما في المسرح فكان له تجربتين على خشبة المسرح منهم مسرحية الورد عام 1987، مسرحية 727 عام 1993.

أبرز الأعمال الدرامية للفنان محمود عبد العزيز

وفي الشاشة الصغيرة قدم أول بطولة درامية له كانت مسلسل البشاير مع النجمة مديحة كامل والنجم أحمد بدير.

وقدم محمود عبد العزيز العديد من المسلسلات منها رأفت الهجان، ومحمود المصري، وباب الخلق، وجبل الحلال.

وفاة الفنان محمود عبد العزيز

الفنان القدير محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر من عام 2016 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 70 عامًا، تاركا أعمالا سينمائية ودراميه مميزة ولاقت إعجاب الكثيرين.