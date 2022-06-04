سعر الريال السعودى اليوم السبت 4-6-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهد سعر الريال السعودى اليوم استقرار واضح بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للسوق، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.87 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.86  جنيه للشراء.

4.90  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.87  جنيه للشراء.


4.88  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.87  جنيه للشراء.

4.88  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.85  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.87 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.84  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.
 

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.84  جنيه للشراء.

4.89  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.89 جنيه للشراء.

4.91 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم الأهلي يعطى موافقته على الانتقال إلى الزمالك

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

الدستورية العليا: قبول دعوى عدم دستورية جداول المرتبات والمعاشات بالجامعات

تعليق هام لـ "شعبة المخابز" على نظام صرف الخبز الجديد بالبطاقات التموينية

عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وايطاليا في دوري الأمم الأوروبية جودة عالية لايف live دون تقطيع

عاجل.. فيوتشر يوجه ضربة قاضية إلى الأهلى والزمالك

عاجل.. فيريرا يطالب مرتضى منصور بالتراجع عن ضم " الصفقة الذهبية "